"Не хватает сил и средств": эксперт объяснил, почему Китай пока не нападет на Тайвань

По оценкам специалистов, Китай на сегодняшний день не готов к проведению масштабной операции по захвату Тайваня. КНР не хватает сил и средств, а также она не готова к вторжению с точки зрения международных отношений.

Китай на сегодняшний день переживает "достаточно серьезный период".

Об этом заявил руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Юрий Пойта в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Если мы посмотрим на логику и те средства, которые у них (Китая – ред.) на данный момент есть, то по оценкам американских специалистов, по оценкам тайваньских специалистов, Китай пока не готов к проведению такой масштабной операции по захвату острова. Он не готов к этому технологически, не готов к этому военно, ему не хватает сил и средств, и он не готов в том числе с точки зрения международных отношений, потому что для Китая нужно было бы одобрение международной средой или хотя бы такое молчаливое согласие по поводу такой операции", – объяснил эксперт.

В то же время он сообщил, что согласно планам КНР и согласно нынешним оценкам экспертов, страна может быть готова ко вторжению на Тайвань примерно через пять лет.

"Кроме этого, КНР переживает достаточно серьезный период. Осенью этого года состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая, во время которого ожидается продолжение действия руководства Си Цзиньпина на следующие пять лет и так далее. И поэтому сейчас начинать такую военную операцию, в которой он, скорее всего, проиграет, для КНР, конечно, невыгодно", – рассказал Пойта.

Напомним, после визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси остров готовится к окружению китайскими военными из-за якобы учений.

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