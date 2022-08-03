В МИД Китая вызвали американского посла: США обвинили в "измене"

Во вторник, 2 августа, посла США в Китае Николаса Бернса вызвали в МИД КНР из-за скандального визита спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает китайское издание CGTN.

Как говорится в сообщении, заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн выразил американскому послу Николасу Бернсу жесткое возражение против визита Нэнси Пелоси.

Китайский дипломат обвинил США в "измене" по тайваньскому вопросу, заявив, что правительство США должно взять на себя ответственность за "провокации", которые привели к эскалации напряженности в районе Тайваньского пролива и нанесли ущерб китайско-американским отношениям.

"Сторона США должна заплатить цену за свои ошибки. Китай будет решительно принимать контрмеры, и мы будем делать то, что скажем", — сказал Се.

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В то же время, заместитель главы МИД Китая призвал Вашингтон немедленно внести коррективы и принять практические меры для устранения негативного влияния визита Пелоси на Тайвань и предупредил, что США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и не идти дальше неправильным и опасным путем.

Как известно, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань во время официальной поездки в страны Азии — Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Пелоси возглавляет американскую делегацию, целью которой является проведение переговоров по вопросам торговли, безопасности, климатических изменений и эпидемии COVID-19.

Напряженность вокруг визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как на прошлой неделе глава КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу – жесткая, и что США должны уважать принцип единого Китая. Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" на тему Тайваня.

Напомним, визит американской высокопоставленной должности Нэнси Пелоси на остров, который Китай считает своей территорией, сопровождается "учебным" обстрелом Тайваньского пролива и звуками воздушной тревоги.

Суть конфликта между Китаем и Тайванем - Ночной дозор

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