До МЗС Китаю викликали американського посла: США звинуватили у "зраді"

Заступник міністра закордонних справ КНР Се Фен "передав суворі заяви" через візит на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

У вівторок, 2 серпня, посла США у Китаї Ніколаса Бернса викликали до МЗС КНР через скандальний візит спікерки американської Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє китайське видання CGTN.

Як йдеться у повідомленні, заступник міністра закордонних справ Китаю Се Фен висловив американському послу Ніколасу Бернсу жорстке заперечення проти візиту Ненсі Пелосі.

Китайський дипломат звинуватив США у "зраді" щодо тайванського питання, заявивши, що уряд США має взяти на себе відповідальність за "провокації", які призвели до ескалації напруженості в районі Тайванської протоки та завдали шкоди китайсько-американським відносинам.

"Сторона США повинна заплатити ціну за свої помилки. Китай рішуче вживатиме контрзаходів, і ми будемо робити те, що скажемо", - сказав Се.

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Водночас заступник очільника МЗС Китаю закликав Вашингтон негайно внести корективи та вжити практичних заходів для усунення негативного впливу візиту Пелосі на Тайвань і попередив, що США повинні припинити втручатися у внутрішні справи Китаю та не йти далі неправильним і небезпечним шляхом.

Як відомо, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань під час офіційної поїздки до країн Азії - Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Пелосі очолює американську делегацію, метою поїздки якої є проведення переговорів з питань торгівлі, безпеки, кліматичних змін та епідемії COVID-19.

Напруженість навколо візиту Пелосі на Тайвань зросла після того, як минулого тижня голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній бесіді з президентом США Джо Байденом заявив , що позиція китайського керівництва та народу країни з тайванського питання - тверда, і що США мають поважати принцип єдиного Китаю. Він також застеріг Байдена від "гри з вогнем" на тему Тайваню.

Нагадаємо, візит американської високопосадовиці Ненсі Пелосі на острів, який Китай вважає своєю територією, супроводжується “навчальним” обстрілом Тайванської протоки та звуками повітряної тривоги.

Суть конфлікту між Китаєм і Тайванем - Нічна варта

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