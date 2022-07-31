За крок до війни: Китай порадив США не гратися з вогнем

Про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан.

«В той час, як одна країна (США - ред.) неодноразово підкреслювала, що принцип суверенітету в питанні України, вона постійно кидала виклик суверенітету Китаю. І навіть зумисне створювала напруженість в Тайванському приливі. Це зневага і порушення принципів цілей уставу ООН. Китай завжди поважав суверенітет інших країн, тому сподівається, що його власний суверенітет буде поважатися іншими країнами», - емоційно висловився він.

«Китай рішучий та твердий, мов скеля у своєму прагненні захистити національний суверенітет. Ніхто не повинен недооцінювати рішучість більше однієї цілої чотирьох десятих мільярда китайців захищати свій національний суверенітет і територіальну цілісність. Я сподіваюся, що відповідна країна ясно це зрозуміє і не буде грати з вогнем», - додав посадовець.

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Напередодні стало відомо, що спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі збирається у серпні відвідати Тайвань.

Тому Пентагон узявся розробляти плани на будь-які "непередбачувані обставини", що можуть трапитися під час візиту.

Відносини між Китаєм, Тайванем та США

Зауважимо, що влада Китаю планує захопити Тайвань у разі проголошення островом незалежності. КНР вважає самовладний Тайвань своєю власною територією, а США підтримують неформальні відносини та оборонні зв’язки з островом, проте не визнають його незалежною державою. Загалом у світі острів є частково визнаною незалежною державою.

Тому у США заявили, що Пелосі "потрапить в одну з найгарячіших точок світу, де нещасний випадок, помилковий крок або непорозуміння можуть загрожувати її безпеці". Якщо спікерка Палати представників таки відвідає Тайвань, то стане найвищим чиновником США, який побував на острові від 1997 року.

Нагадаємо, Байден провів двогодинну розмову з китайським лідером і почув зловісне попередження.

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