Саакашвілі йде з політики: адвокат назвав причину

Саакашвілі, який зараз відбуває тюремний термін, хоче присвятити час своєму здоров'ю.

Про це заявив адвокат політика Валерій Гелбахіані, повідомляє "Эхо Кавказа".

"Головним завданням порядку денного стало збереження та порятунок його життя. Тому всі інші питання знято, зокрема політику. Він взагалі йде з грузинської політики, не лише з "Національного руху". Тепер це питання життя та смерті, а не політики. Очевидно, завдання зовсім інше, ніж було до його повернення", – розповів адвокат.

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Нагадаємо, 1 жовтня 2021 року Саакашвілі затримали після його повернення до Грузії та помістили до пенітенціарної установи.

Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування, яке кілька разів припиняв та знову відновлював.

За заявою адвокатів, сім'ї та прихильників Саакашвілі, стан його здоров'я вкрай важкий, він потребує лікування за кордоном. На сьогодні він переведений з в'язниці до клініки.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 29 липня 2022 року

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