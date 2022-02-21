Саакашвілі знову оголосив голодування

Вперше Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня 2021 року.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі вдруге оголосив безстрокове голодування через, як він заявляє, неналежне ставлення до нього.

Про це він заявив під час судового засідання 21 лютого, повідомляє місцеве видання "Ехо Кавказа".

Також читайте Вдалося встановити, що спровокувало обвал сходів у будинку в самісінькому центрі Львова

Політик поскаржився, що йому не надають відповідну медичну допомогу. "Від сьогоднішнього дня я оголошую безстрокове голодування. Це реакція на те, як режим поводиться зі мною і з нашим народом. Моя вимога – надання адекватної медичної допомоги, як цього вимагають консиліум, створений народним захисником, та центр "Емпатія", – сказав Саакашвілі.

Експрезидент Грузії запевняє, що його здоров'я – другорядне питання. На засіданні він зачитав лист лікаря з Нідерландів, в якому повідомляється, що повторне голодування політика може призвести до непоправних наслідків і навіть смерті.

Варто зазначити, що Саакашвілі оголосив голодування 1 жовтня 2021 року – після того, як таємно повернувся до Грузії, був затриманий та відправлений до в'язниці. Він припинив його після переведення до військового госпіталя в Горі - 20 листопада на 50-й день. Наприкінці грудня Саакашвілі знову відправили до в'язниці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.