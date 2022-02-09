Саакашвілі під час судового засідання заспівав гімн України (відео)

За словами колишнього грузинського президента, стяг йому надіслали українські депутати.
Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі під час судовго засідання сьогодні, 9 лютого, виконав гімн України, тримаючи в руках жовто-блакитний прапор.
Про це пише Грузія Онлайн.
На відео, оприлюдненому із зали засідань, видно, як Саакашвілі на лаві підсудних розгорнув український прапор. За словами колишнього грузинського президента, стяг йому надіслали українські депутати.
У суді Саакашвілі також заявив, що після того, як президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться вторгнутися до України, він звернеться до плану "Б" - анексії регіону Шіда-Картлі у Грузії.
Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії перед місцевими виборами, 1 жовтня 2021 року. Того ж дня його затримали грузинські правоохоронці. В ув’язненні політик оголосив голодування, яке тривало 50 днів. Він припинив його після переведення у військовий госпіталь в Горі. Наприкінці грудня Саакашвілі знову відправили до в'язниці.
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