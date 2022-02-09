Саакашвілі під час судового засідання заспівав гімн України (відео)

За словами колишнього грузинського президента, стяг йому надіслали українські депутати.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі під час судовго засідання сьогодні, 9 лютого, виконав гімн України, тримаючи в руках жовто-блакитний прапор.

Про це пише Грузія Онлайн.

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На відео, оприлюдненому із зали засідань, видно, як Саакашвілі на лаві підсудних розгорнув український прапор. За словами колишнього грузинського президента, стяг йому надіслали українські депутати.

У суді Саакашвілі також заявив, що після того, як президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться вторгнутися до України, він звернеться до плану "Б" - анексії регіону Шіда-Картлі у Грузії.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі прибув до Грузії перед місцевими виборами, 1 жовтня 2021 року. Того ж дня його затримали грузинські правоохоронці. В ув’язненні політик оголосив голодування, яке тривало 50 днів. Він припинив його після переведення у військовий госпіталь в Горі. Наприкінці грудня Саакашвілі знову відправили до в'язниці.

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