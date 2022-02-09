У Білому домі анонсували переговори Байдена і Макрона

Коли відбудеться розмова, поки невідомо.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та його французький колега Еммануель Макрон найближчим часом проведуть двосторонні переговори.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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"Ми продовжуємо підтримувати контакти з нашими французькими партнерами на різних рівнях. Насправді, президент Байден і президент Макрон двічі розмовляли за минулий тиждень. Я очікую, що незабаром відбудуться нові контакти", - наголосила вона.

У якому форматі відбудуться випробування, а також коли можуть відбутися переговори, Псакі не уточнила.

Як повідомлялося, на тлі скупчення військ держави-агресорки біля українських кордонів західні політики продовужють шукати вихід з кризи. Так, у Берліні відбулися перемовини у форматі Веймарського трикутника: там зібралися лідери Франції, Німеччини та Польщі. Вони вважають, що у протистоянні з Росією Європа має говорити одним голосом.

Анжей Дуда тільки повернувся із Китаю. Еманнуель Макрон відвідав Москву, а потім - Київ. Олаф Шольц говорив про можливу війну за Україну під час свого першого візиту на посаді канцлера Німеччини до Вашингтона.