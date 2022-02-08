Переговори Зеленського та Макрона: головні заяви президентів

Президенти України та Франції анонсували майбутню зустріч лідерів "нормандського формату" для врегулювання конфлікту на Донбасі на базі Мінських домовленостей.

Після учорашньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув до Києва для переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.

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На спільному брифінгу український та французький лідери зробили важливі заяви з приводу деескалації напруженості довкола України, яку створює присутність багатотисячних підрозділів російської армії, та погодилися у необхідності продовження діалогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні лідерів “нормандського формату”. Також на цій зустрічі йшлося про співробітництво між Україною та Францією.

ТСН.ua зібрав головні тези виступів Зеленського та Макрона перед журналістами.

Про деескалацію та безпеку Європи

Президент Франції Еммануель Макрон пояснив свої візити до Москви та Києва необхідністю “відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті".

"У контексті безпекових викликів нам треба повернутися до певних систем гарантій, які би гарантували нам всім цей порядок", – сказав Макрон.

Французький лідер похвалив Зеленського за виваженість і відзначив його холоднокровність на тлі військової загрозі з боку РФ.

Макрон також заявив, що президент РФ Володимир Путін під час їхньої учорашньої зустрічі запевняв його у тому, що Кремль, мовляв, "не є ініціатором ескалації, а лише реагує на загрози".

“Але, водночас, ми зараз бачимо бази російського контингенту в Білорусі, маневри і це все він виправдовує тиском та напругою навколо РФ", - зауважив французький президент.

Про тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Європейському союзі немає жодної країни, яка може потужно тиснути на Путіна.

"Те, що Путін відчуває, що він не є суб'єктом ескалації, що це був просто тиск... Я не знаю такого суб'єкта в Європі, який міг би тиснути потужно на РФ. Принаймні деокупація нашої держави не відбувається поки що", - сказав Зеленський.

Про “жарти” Путіна

Президент Зеленський відреагував на вульгарний вислів російського лідера, яким він прокоментував виконання Україною Мінських угод.

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"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица"? Безумовно, є речі, про які не посперечаєшся з президентом Російської Федерації. Україна дійсно красуня. Про те, що він каже: "Україна – моя", – це вже перебір невеликий", – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна – терпляча країна. “Наше терпіння впливає на провокації: коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимося дуже гідно. Тому в терпінні, на мою думку, мудрість", – заявив український президент.

Про відкритість НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон спростував інформацію французьких ЗМІ про ймовірність "фінляндизації" України як одну з тем його розмови з російським президентом.

“Ви говорите про "фінляндизацію" України. Я не знаю, про що ви. Я такого не чув. Я говорив у іншому контексті. Що ми не можемо припинити політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема для Фінляндії. Але щодо України я ніколи не застосовував такого терміну", - сказав він.

Про "нормандський формат"

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував обговорити у "нормандському форматі" деескалацію на українському кордоні та Мінські угоди.

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"Тепер нам потрібно повернутися і обговорити певні позиції і внести прояснення для того, щоб, по-перше, знизити рівень ескалації... На зустрічі (вочевидь, “нормандській” - ТСН), можливо, ми зможемо посприяти тому, щоб ті документи, які були підписані 2015 року могли бути виконані. Щоб прояснення, які будуть внесені в найближчі тижні, могли зняти різночитання і головне - сприяти відновленню взаємної довіри, повернути атмосферу спокою і зняти ескалацію", — зазначив Макрон.

Президент Зеленський підтвердив свою готовність до майбутньої зустрічі лідерів “нормандського формату”.

“У нас є майданчик, є “нормандський формат, - наголосив він і додав: Я вважаю, що після зустрічі [радників] є можливість, якщо є відкритість, що буде зустріч лідерів. І там можна продемонструвати і свою суб'єктність, і свою відкритість”.

Про погрози Лукашенка

Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити постачання палива та електроенергії до України в разі ескалації Москви проти Києва.

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"Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. Товарообіг у нас – 6 млрд і з них 1,5 млрд експортує Україна до Білорусі, 4,5 млрд експортує Білорусь до України. Тобто, якщо країни почнуть обмежувати торгівлю, хто від цього страждає? В цьому випадку точно постраждають люди. Якщо є бажання в кам'яний вік перейти, можемо робити так", – зауважив український президент.

Про співробітництво з Францією

Зеленський повідомив також про військово-економічну співпрацю України та Франції. "Важливим питанням нашої зустрічі стало залучення Франції до важливих макроекономічних та інфраструктурних проєктів. Я ціную, що французька сторона бере активну участь у відновленні інфраструктури нашої держави", - зазначив український президент.

Також Україна та Франція продовжують розвивати співпрацю з компанією Airbus щодо створення національного перевізника. Окрім цього, в рамках військово-технічної співпраці між Францією та Україною підписано угоду про співпрацю між "Укроборонпромом" та французькою компанією Thales та спільну заяву між "Укроборонпромом" та французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України.

Президент Франції Макрон додав, що Україна отримає макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро.

"Я вірю у вашу країну, і тому ми даємо макроекономічну допомогу 1,2 млрд євро. Це як запорука стабільності і безпеки України. Франція поважає прагнення українського народу щодо консолідації суверенітету і територіальної цілісності", - сказав він.

Візит Макрона: про що йшлося на зустрічі президентів Франції та України

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