Макрон запропонував обговорити Мінські угоди в нормандському форматі

За словами французького лідера, Мінські угоди, підписані у 2015 році, таки мають бути виконані.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував обговорити у нормандському форматі деескалацію на українському кордоні та Мінські угоди.

Про це він сказав під час пресконференції за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським

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"І тепер нам потрібно повернутися і обговорити певні позиції і внести прояснення для того, щоб, по-перше, знизити рівень ескалації. А по-друге, нам треба, щоб суто на базі Мінських угод після обговорення цих питань на ТКГ (Тристороння контактна група - Ред.), а потім на зустрічі (вочевидь нормандській - Ред.), можливо, ми зможемо посприяти тому, щоб ті документи, які були підписані у 2015 році могли бути виконані. Щоб прояснення, які будуть внесені в найближчі тижні, могли зняти різночитання і головне - сприяти відновленню взаємної довіри, повернути атмосферу спокою і зняти ескалацію", — зазначив Макрон.

Нагадаємо, французький лідер Еммануель Макрон 8 лютого прибув до України з офіційним візитом. Перед тим він розповів, про що саме спілкуватиметься із Зеленським. Напередодні Макрон відвідав Москву і поспілкувався з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

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