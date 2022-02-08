"Вдалося досягти певного прогресу": Макрон про перемовини з Путіним і Зеленським

За словами президента Франції, головне – сприяти відновленню взаємної довіри, повернути атмосферу спокою.
Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським вдалося досягти певного прогресу, щоб просуватись до безпеки регіону.
Про це він заявив після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським вівторок, 8 лютого, під час брифінгу.
"Ті дискусії, які я провів із президентами Путіним та Зеленським, то сьогодні ми змогли досягти певного прогресу, щоб просуватись до безпеки регіону. Щоб ми продумували самі такі формати, які б сприяли зменшенню ескалації. Ми зараз повинні працювати на те, щоб наближались наші позиції. Звичайно для цього треба певний час, щоб залишатись у тому порядку світу, який був збудований після Другої світової війни і він зберігався", - зазначив він.
За словами Макрона, зараз потрібно знизити рівень ескалації.
"По друге, нам треба, щоб на базі Мінських угод з дотриманням усіх процедур сприяти тому, щоб ті документи, які були підписані в 2015 році з поясненнями, які будуть внесені найближчими тижнями, щоб не було різночитань. Головне – сприяти відновленню взаємної довіри, повернути атмосферу спокою та зняти ескалацію", - резюмував він.
Нагадаємо:
Макрон заявив, що вздовж кордонів України надалі перебувають тисячі російських військових, тож необхідно за допомогою нових механізмів гарантування безпеки отримати значну деескалацію та посилення безпеки.
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