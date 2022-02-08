"Вдалося досягти певного прогресу": Макрон про перемовини з Путіним і Зеленським

За словами президента Франції, головне – сприяти відновленню взаємної довіри, повернути атмосферу спокою.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що після перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським вдалося досягти певного прогресу, щоб просуватись до безпеки регіону.

Про це він заявив після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським вівторок, 8 лютого, під час брифінгу.

"Ті дискусії, які я провів із президентами Путіним та Зеленським, то сьогодні ми змогли досягти певного прогресу, щоб просуватись до безпеки регіону. Щоб ми продумували самі такі формати, які б сприяли зменшенню ескалації. Ми зараз повинні працювати на те, щоб наближались наші позиції. Звичайно для цього треба певний час, щоб залишатись у тому порядку світу, який був збудований після Другої світової війни і він зберігався", - зазначив він.



За словами Макрона, зараз потрібно знизити рівень ескалації.

"По друге, нам треба, щоб на базі Мінських угод з дотриманням усіх процедур сприяти тому, щоб ті документи, які були підписані в 2015 році з поясненнями, які будуть внесені найближчими тижнями, щоб не було різночитань. Головне – сприяти відновленню взаємної довіри, повернути атмосферу спокою та зняти ескалацію", - резюмував він.

Нагадаємо:

Макрон заявив, що вздовж кордонів України надалі перебувають тисячі російських військових, тож необхідно за допомогою нових механізмів гарантування безпеки отримати значну деескалацію та посилення безпеки.

Макрон прибув до Києва після перемовин з очільником Кремля | Новини світу

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