Макрон предложил обсудить минские соглашения в нормандском формате

По словам французского лидера, Минские соглашения, подписанные в 2015 году, должны быть выполнены.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил обсудить в нормандском формате деэскалацию на украинской границе и Минские соглашения.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"И теперь нам нужно вернуться и обсудить определенные позиции и внести прояснение для того, чтобы, во-первых, снизить уровень эскалации. А во-вторых, нам нужно, чтобы чисто на базе Минских соглашений после обсуждения этих вопросов на ТКГ (Трехсторонняя контактная группа — Ред.), а затем на встрече (очевидно нормандской — Ред.), возможно, мы сможем помочь тому, чтобы те документы, которые были подписаны в 2015 году могли быть выполнены. Чтобы прояснения, которые будут внесены в ближайшие недели, могли снять разночтение и главное – способствовать восстановлению взаимного доверия, вернуть атмосферу покоя и снять эскалацию", — отметил Макрон.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон 8 февраля прибыл в Украину с официальным визитом. Перед тем он рассказал , о чем именно будет общаться с Зеленским. Накануне Макрон навестил Москву и пообщался с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.

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