Макрон назвал цель визитов в Москву и Киев

Как результат президент Франции ожидает значительное усиление безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вдоль границ Украины в дальнейшем находятся тысячи российских военных, поэтому необходимо с помощью новых механизмов обеспечения безопасности получить значительную деэскалацию и усиление безопасности.

Об этом Макрон заявил на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции во вторник, 8 февраля.

"Мое намерение – именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев – чтобы восстановить безопасно-оборонительный порядок на европейском континенте ", – сказал французский лидер.

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"В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к определенным системам гарантий, которые бы гарантировали нам всем этот порядок", – сказал Макрон.

Он добавил, что говорил об этом и с Зеленским, и с президентом России Владимиром Путиным, а также с европейскими и американскими партнерами.

"В ближайшие дни, месяцы нам нужно всем совместно сделать все необходимое, чтобы мы с помощью новых механизмов обеспечения безопасности смогли представить гарантии и получить как результат значительную деэскалацию и значительное усиление безопасности", – сказал президент Франции.

Напомним, 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрон побывал в Москве, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу ситуации вокруг Украины.

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