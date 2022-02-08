Макрон рассказал, о чем будет общаться с Зеленским

Макрон считает, что Минские соглашения действительно могут урегулировать ситуацию и совершить прогресс в решении украинского вопроса.
Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Минские соглашения предполагают прогресс, а потому они должны продвигаться вперед.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Однако есть несколько очень чувствительных вопросов, например по конституционной реформе, по выборам и тому подобное и вокруг них будет дискуссия.
“В тесной координации с канцлером ФРГ Олафом Шольцом мы продолжаем совместные усилия в рамках "нормандского формата", чтобы полностью выполнить Минские соглашения, для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Мы должны продвигаться конкретными шагами для выполнения этих договоренностей – четко и полностью”, — подчеркнул Макрон.
"Я сказал и президенту Владимиру Зеленскому, и президенту Владимиру Путину, что Минские соглашения действительно могут урегулировать ситуацию и осуществить прогресс в вопросе украинского кризиса. Именно об этом я буду говорить с президентом Зеленским”, — анонсировал французский президент вопросы, которые будут обсуждаться в Киеве.
Добавим, что после переговоров с украинским коллегой Макрон пообщается по телефону с Путиным.
Напомним, что Макрон убежден, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и деэскалации.
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