Макрон рассказал, о чем будет общаться с Зеленским

Макрон рассказал, о чем будет общаться с Зеленским

Макрон считает, что Минские соглашения действительно могут урегулировать ситуацию и совершить прогресс в решении украинского вопроса.

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Минские соглашения предполагают прогресс, а потому они должны продвигаться вперед.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Однако есть несколько очень чувствительных вопросов, например по конституционной реформе, по выборам и тому подобное и вокруг них будет дискуссия.

“В тесной координации с канцлером ФРГ Олафом Шольцом мы продолжаем совместные усилия в рамках "нормандского формата", чтобы полностью выполнить Минские соглашения, для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. Мы должны продвигаться конкретными шагами для выполнения этих договоренностей – четко и полностью”, — подчеркнул Макрон.

Также читайте Макрон назвал Зеленского хладнокровным

"Я сказал и президенту Владимиру Зеленскому, и президенту Владимиру Путину, что Минские соглашения действительно могут урегулировать ситуацию и осуществить прогресс в вопросе украинского кризиса. Именно об этом я буду говорить с президентом Зеленским”, — анонсировал французский президент вопросы, которые будут обсуждаться в Киеве.

Добавим, что после переговоров с украинским коллегой Макрон пообщается по телефону с Путиным.

Напомним, что Макрон убежден, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации и деэскалации.

Читайте также:

Макрон и Зеленский будут говорить о безопасности в Украине