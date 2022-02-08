Народные приметы, обряды и обычаи 8 февраля 2022 года

С этим днем связывали перелом зимы, поэтому говорили: "Какой день, такова и весна".

8 февраля церковь и верующие чтят память преподобных Ксенофонта, жены его Марии и сынов их Аркадия и Иоанна, мучеников Анании, пресвитера, Петра, стража тюрьмы, с ними семи воинов, преподобного Симеона Ветхого, перенесение мощей преподобного Федора, игу, святителя Иосифа, архиепископа Солунского, благоверного Давида ІІІ Восстановителя, царя Иверии и Абхазии.

8 февраля: народные традиции

С этим днем связывали перелом зимы, поэтому говорили: "Какой день, такова и весна".

8 февраля: украинские народные приметы

Снег идет лапатый — на длительную непогоду и мокроту.

Красный огонь в печи – на мороз, белый – на оттепели, а когда жар сбивается в «комья» – на тепло.

Присмотритесь к узорам на оконном стекле: если их побеги направлены в гору — морозы будут продолжаться, а когда вниз — будет оттепель.

Сильный снег ночью и на рассвете при слабом ветре предвещает солнечную дневную погоду.

8 февраля: церковный праздник

Преподобный Ксенофонт, его жена Мария и сыновья Аркадий и Иоанн, знатные константинопольские граждане, жили в V веке. Несмотря на богатство и знатность, они отличались душевной простотой и добрым сердцем. Желая дать своим сыновьям Иоанну и Аркадию, полное образование, они отправили их в финикийский город Бейрут. Промыслом Божьим корабль, на котором отправились оба брата, утонул.

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Братья были выброшены волнами на берег в разных местах. Скорбя по разлуке, братья посвятили себя Богу и приняли монашество. Родители долго не получали известий о своих детях и считали их погибшими. Однако преподобный Ксенофонт, уже будучи старцем, сохранял твердое упование на Господа, утешал свою жену Марию, советовал не унывать и верить, что дети будут сохранены Господом. Через несколько лет супруги совершили паломничество по Святым местам и встретили в Иерусалиме своих сыновей, трудившихся в разных монастырях. Утешенные супруги благодарили Спасителя, соединившего целую семью.

Остальное своей жизни преподобные Ксенофонт и Мария посвятили Богу, приняв монашество. Преподобный Аркадий и Иоанн, попрощавшись с родителями, отошли в пустыню, где после долгих подвигов прославились дарами прозорливости. Преподобные старцы Ксенофонт и Мария также получили от Бога дар сотворения чудес.

8 февраля: что следует делать

готовить имениннику гороховую кашу;

разложить по всем комнатам сушеные веточки крапивы, чертополоха и рябины;

сверху над оконными и дверными проемами нарисовать мелом крестики;

каждый угол в доме нужно оросить святой водой;

над входной дверью можно закрепить можжевеловую веточку.

8 февраля: что не стоит делать

не носить крестик;

ссориться с соседями.

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