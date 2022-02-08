Макрон розповів, про що спілкуватиметься з Зеленським

Макрон розповів, про що спілкуватиметься з Зеленським

Макрон вважає, що Мінські угоди дійсно можуть врегулювати ситуацію і здійснити прогрес у розв'язанні українського питання.

Французький президент Еммануель Макрон вважає, що Мінські угоди передбачають прогрес, а тому вони повинні просуватися вперед.

Про це він заявив на спільній пресконференції із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Проте є кілька дуже чутливих питань, наприклад щодо конституційної реформи, щодо виборів тощо і саме довкола них точитиметься дискусія.

“У тісній координації з канцлером ФРН Олафом Шольцом ми продовжуємо спільні зусилля в рамках "нормандського формату", для того, щоб повністю виконати Мінські угоди, для того, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі. Ми повинні просуватися конкретними кроками для виконання цих домовленостей — чітко і повністю”, - підкреслив Макрон.

Також читайте Макрон назвав Зеленського холоднокровним

“Я сказав і президенту Володимиру Зеленському, і президенту Володимиру Путіну, що Мінські угоди дійсно можуть врегулювати ситуацію і здійснити прогрес у питанні української кризи. Саме про це я буду говорити з президентом Зеленським”, - анонсував французький президент питання, які обговорюватиме у Києві.

Додамо, що після переговорів з українським колегою, Макрон поспілкується телефоном з Путіним.

Нагадаємо, що Макрон переконаний, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та деескалації.

Читайте також:

Макрон і Зеленський говоритимуть про безпеку в Україні