Макрон розповів, про що спілкуватиметься з Зеленським

Макрон вважає, що Мінські угоди дійсно можуть врегулювати ситуацію і здійснити прогрес у розв'язанні українського питання.
Французький президент Еммануель Макрон вважає, що Мінські угоди передбачають прогрес, а тому вони повинні просуватися вперед.
Про це він заявив на спільній пресконференції із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.
Проте є кілька дуже чутливих питань, наприклад щодо конституційної реформи, щодо виборів тощо і саме довкола них точитиметься дискусія.
“У тісній координації з канцлером ФРН Олафом Шольцом ми продовжуємо спільні зусилля в рамках "нормандського формату", для того, щоб повністю виконати Мінські угоди, для того, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі. Ми повинні просуватися конкретними кроками для виконання цих домовленостей — чітко і повністю”, - підкреслив Макрон.
“Я сказав і президенту Володимиру Зеленському, і президенту Володимиру Путіну, що Мінські угоди дійсно можуть врегулювати ситуацію і здійснити прогрес у питанні української кризи. Саме про це я буду говорити з президентом Зеленським”, - анонсував французький президент питання, які обговорюватиме у Києві.
Додамо, що після переговорів з українським колегою, Макрон поспілкується телефоном з Путіним.
Нагадаємо, що Макрон переконаний, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації та деескалації.
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