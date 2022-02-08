Макрон назвав Зеленського холоднокровним

"Він холоднокровно поводиться і це треба вітати", — вважає Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон назвав главу української держави Володимира Зеленського холоднокровним.

Про це він заявив на спільній пресконференції із президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

"Президент Зеленський — президент країни, на кордоні якої перебуває 125 тисяч російських військових і, так, він нервує. У контексті міжнародних коментарів Зеленський все-таки холоднокровний. Він холоднокровно поводиться і це треба вітати", — зауважив Макрон.

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"Друге – коли підписували Мінські угоди, не було такої присутності на кордоні. Це важливий момент, який був частиною нашого обговорення з Путіним. Розв'язання українського питання може бути лише політичним і база його вирішення – це Мінські угоди, а "нормандський формат" – це правильний формат: Україна, Росія, Франція, Німеччина навколо круглого столу", – додав французький президент.

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