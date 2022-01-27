Зеленський назвав "обов'язковий елемент руху" до миру для Донбасу

Зеленський назвав "обов'язковий елемент руху" до миру для Донбасу

Президент підтримує проведення зустріч лідерів "нормандської четвірки".

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив факт зустрічі політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату", її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", – наголосив Зеленський.

Як вказується, режим припинення вогню повинен дотримуватись на Донбасі не залежно від розбіжностей сторін у трактуванні "Мінських угод". За словами Зеленського, обов'язковим елементом руху до миру на Донбасі через виконання "Мінських домовленостей" є активізація роботи "нормандського формату".

"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Переговори тривали понад вісім годин.

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