Зеленський назвав "обов'язковий елемент руху" до миру для Донбасу

Президент підтримує проведення зустріч лідерів "нормандської четвірки".
Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив факт зустрічі політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату", її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні.
Про це інформує пресслужба глави держави.
"Для нашої держави перший пріоритет на сьогодні – це досягнення стабільної та безумовної тиші на Донбасі. Режим припинення вогню має бути гарантований, надійний, і саме на цій основі можуть бути зроблені наступні кроки", – наголосив Зеленський.
Як вказується, режим припинення вогню повинен дотримуватись на Донбасі не залежно від розбіжностей сторін у трактуванні "Мінських угод". За словами Зеленського, обов'язковим елементом руху до миру на Донбасі через виконання "Мінських домовленостей" є активізація роботи "нормандського формату".
"Обов'язковим елементом руху до чесного й стабільного миру для Донбасу через виконання Мінських домовленостей вважаємо активізацію роботи нормандського формату і на рівні лідерів відповідних країн з організацією їхньої зустрічі найближчим часом", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн – учасниць "нормандського формату". Переговори тривали понад вісім годин.
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