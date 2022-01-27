Рада дозволила теробороні використовувати стрілецьку зброю

За ухвалення законопроєкту проголосували 278 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву, яким дозволено силам теробороні використовувати особисту мисливську і стрілецьку зброю.

За ухвалення законопроєкту № 6302 проголосували 278 народних депутатів, про це стало відомо з трансляції засідання.

"Члени добровольчих формувань територіальних громад мають право застосовувати під час виконання завдань територіальної оборони особисту мисливську зброю, стрілецьку зброю, інші види озброєння та боєприпаси до них у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України", - йдеться у тексті поправок.

Крім цього, відповідно до закону:

урегульовується питання повноважень Кабінету Міністрів України та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану;

уточнюються повноваження органів військового управління Збройних Сил України, у тому числі Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, яке є організатором руху опору;

урегульовується питання грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особового періоду;

урегульовується питання порядку та умови підпорядкування Національної гвардії України під час уведення правового режиму воєнного стану.

Зазначимо, цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, як триває розгортання сил тероборони.

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