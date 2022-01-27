Єрмак: спільна заява радників "нормандського формату" – це крок уперед

Переговори радників у Парижі тривали понад вісім годин.

У Парижі завершилася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату", у якій взяв участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За результатами заходу було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні.

Про це йдеться у повідомлені на сайті Офісу президента.

Переговори радників у Парижі тривали понад вісім годин.

У заяві представники Німеччини, Франції, України та Росії наголосили, що налаштовані зменшити поточні розбіжності задля просування переговорного процесу.

Радники заявили, що підтримують безумовне додержання режиму припинення вогню, про яке було домовлено 22 липня 2020 року, попри розбіжності щодо інших питань виконання Мінських угод.

"Сторони також обговорили важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи та її робочих груп з метою швидкого прогресу в реалізації Мінських домовленостей", – йдеться у спільному комюніке.

Перший заступник глави делегації України у Тристоронній контактній групі народний депутат Андрій Костін, який також брав участь у зустрічі радників, зауважив, що лаконічність спільного комюніке демонструє те, що перемовини відбувалися нелегко, але сторони намагалися знайти точки дотику.

"Сам факт відновлення роботи "нормандського формату" – це вже дуже позитивний сигнал. Сьогодні відбулася дуже змістовна непроста розмова – своєрідний аудит виконання як Мінських домовленостей, так і домовленостей лідерів Нормандського формату від 2019 року", – зазначив Андрій Єрмак після завершення перемовин у Парижі.

Керівник Офісу президента акцентував, що комюніке, ухвалене за результатами зустрічі, є першим документом, який вдалося узгодити з моменту проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року.

За його словами, сторони мають багато розбіжностей щодо бачення виконання Мінських домовленостей, але є налаштованість просуватися в переговорному процесі.

"Сьогодні наша дискусія була навколо війни, яка відбувається на Донбасі, навколо Мінських домовленостей та того, що розглядається в Нормандському форматі. Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні ми очікуємо на деескалацію не тільки щодо окупованих територій, а взагалі на деескалацію навколо українських кордонів", – сказав Андрій Єрмак.

Він наголосив, що спільна заява про необхідність дотримання режиму припинення вогню – це хоч маленький, але крок уперед.

Керівник Офісу президента України висловив сподівання, що на зустрічі за два тижні в Берліні також відбудеться конструктивна дискусія, яка дасть результати.

"Робота триває, Україна, як завжди, готова до переговорів, до зустрічей 24/7, тому що для нас, для президента України Володимира Зеленського, для всієї команди ціль – припинення війни, повернення наших територій. А сьогодні – це й зняття напруги, яка є, деескалація навколо українських кордонів", – резюмував Андрій Єрмак.

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