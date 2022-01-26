У Парижі завершилася зустріч радників лідерів "нормандського формату"

Переговори тривали понад 8 годин.

У Парижі завершилися переговори політичних радників лідерів “нормандського формату” - представники України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися в Єлисейському палаці.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на диппредставництво РФ у Франції.

Перша більш ніж за рік очна зустріч представників усіх чотирьох країн тривала понад 8 годин.

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Як відомо, на цих переговорах Україну представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Росію - заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак. Спільної пресконференції не передбачено, про подробиці переговорів учасники зустрічі повідомлять кожен зокрема.

За повідомленнями закордонних ЗМІ, на цій зустрічі Київ могли підштовхувати до прямих перемовин з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР". Але Єрмак вже заявив, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде.

Востаннє нормандська четвірка збиралися взимку 2019 року на рівні лідерів чотирьох країн.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон підтвердив свій намір провести переговори у п'ятницю, 28 січня, з російським лідером Володимиром Путіним, під час яких він планує обговорити свій варіант деескалації кризи в Україні.

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