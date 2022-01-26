Туреччина запропонувала проводити засідання ТКГ у Стамбулі

Своєю чергою в ОБСЄ вітають ідею повернутися до проведення очних зустрічей для переговорів.

Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі у Стамбулі.

Про це інформує пресслужба ОБСЄ.

"У відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей ТКГ за умови досягнення консенсусу", — йдеться в повідомленні.

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Мікко Кінунен подякував турецькій стороні за цю пропозицію.

"Я поінформував учасників дискусій щодо можливості повернутися до очних зустрічей. Я переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість та конфіденційність наших обговорень", — сказав він.

Тим часом представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) від української делегації у ТКГ Сергій Гармаш розповів, що Москва відкинула прпозицію щодо Стамбула.

"Представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам "Стамбул логістично не зручний...", їм "краще Мінськ", або навіть "міста РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ", - зазначає Гармаш.

За його слвоами, питання з локацією, як і з можливістю зустрічей офлайн ТКГ залишається відкритим.

Раніше очільник Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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