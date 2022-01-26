Турция предложила проводить заседание ТКГ в Стамбуле

В свою очередь, в ОБСЕ приветствуют идею вернуться к проведению очных встреч для переговоров.

Турция предложила проводить заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"В ответ на запрос главы ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул как потенциальное место для проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса", — говорится в сообщении.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Микко Кинунен поблагодарил турецкую сторону за это предложение.

"Я проинформировал участников дискуссий о возможности вернуться к очным встречам. Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших обсуждений", — сказал он.

Между тем представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) от украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что Москва отвергла предложение по Стамбулу.

Представитель России, не дожидаясь турецких гарантий, заявил, что россиянам "Стамбул логистически не удобен…", им "предпочтительнее Минск", или даже "города РФ или Украины, например, Москва, Донецк или Луганск", - отметил Гармаш.

По его словам, вопрос с локацией, как и с самой возможностью встреч офлайн остается открытым.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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