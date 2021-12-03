Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным: о чем говорили

Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным: о чем говорили

Одной из тем разговора лидеров России и Турции была ситуация на Донбассе.

Российский президент Владимир Путин в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обвинил Украину в "агрессивном" применении в зоне проведения ООС на Донбассе ударных беспилотных аппаратов Bayraktar, приобретенных в Турции.

По сообщению турецкого издания TRT Haber, в ходе переговоров Путин и Эрдоган затронули темы, которые должны улучшить отношения Турции и России.

Главной темой переговоров стало недавнее обострение между Азербайджаном и Арменией, в ходе которого Путин попытался выступить в роли миротворца.

Кроме того, была обсуждена ситуация в Сирии, Ливии и Украине.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин пожаловался Эрдогану на "провокационную активность" Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС, упрекнув, в частности, в применении беспилотников турецкого производства Bayraktar.

По словам спикеров Путина, переговоры инициировала турецкая сторона.

Напомним, Украина хочет приобрести до полусотни турецких ударно-разведочных дронов Bayraktar TB2.

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