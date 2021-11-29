Турция заявила, что хочет развивать диалог и с Украиной, и с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил роль посредника между Зеленским и Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал "Повестка дня Турции".

Эрдоган подчеркнул, что часто обсуждает вопросы мира в регионе с "дружественной Россией" и не желает, чтобы этот регион становился "регионом, где царит война". Турция стремится к тому, чтобы украинско-российская тема развивалась в позитивном русле.

"Для этого мы готовы как к посредничеству, так и к обсуждению этого вопроса со сторонами. Мы бы хотели быть частью решения этого вопроса, развивая диалог как с Украиной, так и с Путиным", — заявил турецкий президент.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о перечне стран, готовых помочь Украине в случае полномасштабной войны с Россией. В этот список, в частности, вошла и Турция.

Кроме того, ранее сообщалось, что Украина и Турция объединят усилия по противодействию России. Турция уже пошатнула позиции России на Кавказе, помог Азербайджану выиграть войну за Нагорный Карабах.

В конце сентября Эрдоган и Путин провели встречу, во время которой Президент Турции попросил Москву помочь предотвратить атаки курдов против турецких военных в Сирии.