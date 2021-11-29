Туреччина заявила, що хоче розвивати діалог і з Україною, і з Росією.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним.

Про це повідомляє Telegram-канал "Порядок денний Туреччини".

Ердоган наголосив, що часто обговорює питання миру в регіоні з "дружньою Росією" і не бажає, щоб цей регіон ставав "регіоном, де панує війна". Туреччина прагне, щоб українсько-російська тема розвивалася у позитивному руслі.

"Для цього ми готові як до посередництва, так і до обговорення цього питання зі сторонами. Ми хотіли б бути частиною вирішення цього питання, розвиваючи діалог як з Україною, так і з Путіним", — заявив турецький президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів про перелік країн, які готові допомогти Україні в разі повномасштабної війни з Росією. До цього списку, зокрема, ввійшла і Туреччина.

Крім того, раніше повідомлялося, що Україна та Туреччина об’єднають зусилля для протидії Росії. Туреччина вже похитнула позиції Росії на Кавказі, допомігши Азербайджану виграти війну за Нагірний Карабах.

Натомість наприкінці вересня Ердоган і Путін провели зустріч, під час якої Президент Туреччини попросив Москву допомогти запобігти атакам курдів проти турецьких військових в Сирії.