Билли Айлиш кардинально сменила цвет волос

Звезда больше не блондинка.

Американская певица и автор песен Билли Айлиш любит экспериментировать со своими волосами.

Звезда уже красилась и в зеленый цвет, и в голубой, и в черный, и в фиолетовый. В последнее время Билли была блондинкой. Впрочем, похоже, звезде уже надоел свой имидж, потому она решила его сменить. Артистка перекрасилась в брюнетку. Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Скучали по мне?" — подписала фото знаменитость.

К слову, звезде действительно идет ее новый имидж. Цвет волос удачно подчеркивает ее зеленые глаза. Хотя поклонники Билли были удивлены. Они не смогли сдержать своих эмоций и написали немало комментариев.

Ты выглядишь так красиво, что я влюбился!

Это действительно твой новый цвет волос?

"Эра блонда" закончилась?

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