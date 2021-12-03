Макс Барских ошеломил кардинальным изменением имиджа

Артист отважился на эксперимент над внешностью ради социального проекта о насилии.

Украинский певец Макс Барских стал главным героем зимнего номера Marie Claire Украина, посвященного теме домашнего насилия.

Также артист анонсировал запуск медиа-арт пространства Recycling, в котором будет экспериментировать на резонансные темы общества сквозь призму своего творчества.

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"Уже в этом году стартует мое новое медиа арт-пространство RECYCLING! В нем я буду много экспериментировать и говорить на неудобные темы благодаря музыке, поэзии, картинам — всему, из чего состоит моя жизнь. Тебе не обязательно это понравится, но будет интересно", – заинтриговал Барских.

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Первый арт-разговор Макса состоялся с главным редактором Marie Claire в рамках спецпроекта "Не молчи", в котором певец поделился собственной жизненной историей о рукоприкладстве и почему оно имело место в его семье, отношение ко греху и как творчество может вылечить.

marieclaire.ua

"Это происходило по разным причинам: плохие оценки в школе, беспорядок в моей комнате. Особого повода не требовалось. И на тот момент мне это не казалось чем-то странным, необычным. В подобных обстоятельствах росло много моих сверстников. Такая нездоровая постсоветская традиция, которая передавалась из поколения в поколение. Уже гораздо позже я понял, что это ненормально. Ненормально, когда родители дерутся, унижают друг друга, когда ремень или пинки становятся весомым аргументом в воспитании ребенка, потому что это "не их дело". Ненормально, когда в современном мире апеллируют словами "бьет или оскорбляет — значит, любит, потому что просто любовь бывает разной". Это ненормально. Это не о любви. Это о физическом или психологическом насилии", – откровенно рассказал Барских.

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На вопрос удалось ли отпустить детские обиды, певец отвечает уверенно: "Да. Я люблю маму, и не держу зла на папу".

marieclaire.ua

Философское отношение артист имеет и по поводу жизненных грехов:

"Не люблю слово "грех". Для меня это догма. Эхо психологического прессинга. Ты родился – и ты уже грешен. Родился, чтобы страдать. Я с этим совсем не согласен. Я бы ничего не добавлял и не переписывал, потому что не мне судить о слабостях других. Для меня главная заповедь — не убей. Никто не имеет права посягать на чужую жизнь. Другие заповеди и грехи... Каждый имеет право поступать так, как ему подсказывают его совесть, сердце, интуиция. Другое дело, что "касса — около выхода". И на ней все равно придется рассчитываться", — заверил певец.

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