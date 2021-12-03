Макс Барських приголомшив кардинальною зміною іміджу

Артист наважився на експеримент над зовнішністю заради соціального проекту про насилля.

Український співак Макс Барських став головним героєм зимового номеру Marie Claire Україна, присвяченого темі домашнього насилля.

Також артист анонсував запуск медіа арт простору Recycling, в якому буде експериментувати на резонансні теми суспільства крізь призму своєї творчості.

marieclaire.ua

"Уже цьогоріч стартує мій новий медіа арт простір RECYCLING! У ньому я буду багато експериментувати і говорити на незручні теми завдяки музиці, поезії, картин - всього, з чого складається моє життя. Тобі не обов'язково це сподобається, але буде цікаво", - заінтригував Барських.

marieclaire.ua

Перша арт-розмова Макса відбулася з головним редактором Marie Claire у рамках спецпроєкту "Не мовчи", в якому співак поділився власною життєвою історією про рукоприкладство і чому воно мало місце у його сім'ї, ставлення до гріха та як творчість може вилікувати.

marieclaire.ua

"Це відбувалося різних причин: погані оцінки у школі, безлад у моїй кімнаті. Особливого приводу не було потрібно. І на той момент мені це не здавалося чимось дивним, незвичним. За схожих обставин зростало багато моїх одноліток. Така нездорова пострадянська традиція, яка передавалася з покоління в покоління. Вже набагато пізніше я зрозумів, що це ненормально. Ненормально, коли батьки б'ються, принижують одне одного, коли ремінь чи стусани стають вагомим аргументом у вихованні дитини. Ненормально, коли оточуючі бачать це, але заплющують очі та замовчують, бо це "не їхня справа". Ненормально, коли в сучасному світі апелюють словами "б'є чи ображає – значить, любить, бо просто любов буває різною". Це ненормально. Це не про любов. Це про насилля фізичне чи психологічне", - відверто розповів Барських.

marieclaire.ua

На запитання чи вдалося відпустити дитячі образи, співак відповідає впевнено: "Так. Я люблю маму, і не тримаю зла на тата".

marieclaire.ua

Філософське ставлення артист має і стосовно життєвих гріхів:

"Не люблю слово "гріх". Для мене це догма. Відлуння психологічного пресингу. Ти народився – і ти вже грішний. Народився, щоб страждати. Я з цим зовсім не згодний. Я б нічого не додавав та не переписував, бо не мені судити про слабкості інших. Для мене головна заповідь – не вбий. Ніхто не має права посягати на чуже життя. Інші заповіді та гріхи… Кожен має право вчиняти так, як йому підказують його совість, серце, інтуїція. Інша справа, що "каса – біля виходу". І на ній все одно доведеться розраховуватися", - запевнив співак.

Читайте також: