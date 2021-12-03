"Чизбургер с зубами": загадочное существо озадачило Сеть (фото)

Загадочное существо поднял со дна россиянин.

Рыбак из России нашел существо, похожее на чизбургер. Мужчина опубликовал фото морского существа и вызвал дискуссию в Сети.

Об этом пишет The Metro.

Роман Федорцов занимается ловлей трески и скумбрии. Его последнюю находку подписчики назвали "чизбургером с зубами". И пост собрал тысячи лайков.

Моряк рассказал Daily Star, что работал на коммерческом рыбацком судне, когда обнаружил странное существо.

"В то время, как рыбаки обычно ловят треску, пикшу и скумбрию в Норвежском и Баренцевом морях, на палубу иногда поднимаются и более причудливые и неожиданные морские жители. На этот раз Роман поднял со дна "неизвестного зверя", — говорится в сообщении.

Пользователи Сети крайне удивлены тем, как выглядит существо.

"Боже мой, я сначала вообще не понял, что это рыба", – признался один из пользователей.

К слову, это не первая удивительная находка мужчины. Рыбак, как отмечается, считает выловленные создания "по-своему прекрасными". Он также активно публикует фотографии других загадочных морских обитателей, некоторые похожи на мультяшных героев.

My Sea Edition of Toothless, 'How to Train Your Dragon' pic.twitter.com/hVKKYxCBaG – Роман Федорцов (@rfedortsov) October 18, 2021

Wild thing, you make my heart sing pic.twitter.com/zND6VVeiJS – Роман Федорцов (@rfedortsov) May 13, 2021

Напомним, мужчина во время рыбалки на Кокосовых островах в Индийском океане поймал на крючок желтоперого каранкса, но извлечь из воды добычу он не мог, потому что на его пути встали три акулы. В результате 21-летний рыбак выстоял в схватке с хищниками и забрал улов.

Ранее в США рыбак из Северной Каролины в заливе Мерреллс случайно поймал на удочку аллигатора ориентировочно до 8 футов (около 2,4 м).