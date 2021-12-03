Біллі Айліш кардинально змінила колір волосся

Зірка більше не білявка.

Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш полюбляє експериментувати зі своїм волоссям.

Зірка вже фарбувалася і в зелений колір, і в блакитний, і в чорний, і в фіолетовий. Останнім часом Біллі була білявкою. Втім, схоже, зірці вже набрид свій імідж, тому вона вирішила його змінити. Так, артистка перефарбувалася у брюнетку. Відповідною світлиною співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Сумували за мною?" - підписала фото знаменитість.

До слова, зірці дійсно пасує її новий імідж. Так, колір волосся гарно підкреслює її зелені очі. Хоча прихильники Біллі були здивовані. Вони не змогли стримати своїх емоцій та написали артистці чимало коментарів.

Ти маєш настільки гарний вигляд, що я аж закохався!

Це дійсно твій новий колір волосся?

"Ера блонду" закінчилася?

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