Акція від Альфа-Банку: як виграти два електромобілі Tesla Новини компаній

Акція від Альфа-Банку: як виграти два електромобілі Tesla Новини компаній

Альфа-Банк Україна та Visa проводять акцію «Фантастичний Хамелеон», в якій кожен власник карти Caméléon може виграти один із двох автомобілів Tesla Model 3.

Акція стартувала 1 грудня і проходитиме до 31 січня 2022 року. А вже 14 січня стане відомий перший власник Tesla. 14 лютого, до Дня святого Валентина, буде визначено другого переможця.

Як випробувати успіх. Щоб спробувати виграти Tesla Model 3, потрібно виконати лише дві умови:

- вже користуватися або оформити карту Caméléon у цифровому банку Sense SuperApp ;

- обміняти бонуси у програмі винагород Cash'U CLUB на необмежену кількість шансів (1 шанс дорівнює 10 бонусам).

Уже зараз автомобілі можна побачити у київських торгових центрах Ocean Plaza та River Mall. Усі бажаючі зможуть не лише зробити фото біля зон з електромобілями, оформленими у вигляді фантастичного хамелеону, але й посидіти у салоні Tesla. А два щасливчики поїдуть на них додому. Можливо, це ви будете!

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