Акция от Альфа-Банка: как выиграть два электромобиля Tesla Новости компаний

Акция от Альфа-Банка: как выиграть два электромобиля Tesla Новости компаний

Альфа-Банк Украина и Visa проводят акцию «Фантастический Хамелеон», в которой каждый владелец карты Caméléon может выиграть один из двух автомобилей Tesla Model 3.

Акция стартовала 1 декабря 2021 и будет проходить до 31 января 2022. А уже 14 января станет известен первый владелец Tesla. 14 февраля, ко Дню святого Валентина, будет определен второй победитель.

Как испытать удачу. Чтобы попытаться выиграть Tesla Model 3, нужно выполнить всего два условия:

- уже пользоваться или оформить карту Caméléon в цифровом банке Sense SuperApp;

- обменять бонусы в программе вознаграждений Cash’U CLUB на неограниченное количество шансов (1 шанс равен 10 бонусам).

Уже сейчас автомобили можно увидеть в киевских торговых центрах Ocean Plaza и River Mall. Все желающие смогут не только сделать фото возле зон с электромобилями, оформленных в виде фантастического хамелеона. Но и посидеть в салоне Tesla. А два счастливчика уедут на них домой. Возможно, это будете вы!

АО "Альфа-Банк" (Украина). В Государственном реестре банков № 158.

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