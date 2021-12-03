Дорофєєва показала, як відсвяткувала перший сольний концерт Дантеса

Після виступу співака всі вирушили на афтепаті.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як відсвяткувала перший сольний концерт свого чоловіка, Володимира Дантеса.

Так, Володимир після свого виступу вирішив відсвяткувати цю грандіозну подію. Спочатку вони всією творчою командою танцювали та випивали по келиху ігристого у гримерці. Потім компанія вирушила на афтепаті до ресторану.

Надя Дорофєєва відсвяткувала концерт Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva

У своєму Instagram Надя показала, як вони відривалися на вечірці. Так, вони влаштовували веселі та запальні танці, а також співали в караоке.

Надя Дорофєєва відсвяткувала концерт Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва відсвяткувала концерт Дантеса / instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, Володимир Дантес виступав 1 та 2 грудня у столичному клубі Bel etage. Це вперше артист дав свій сольний концерт. Перед публікою виконавець виступав у доволі епатажному образі.

Під час концерту Дантес виконав 16 композицій. Серед них треки з нового альбому "Твоя любимая музыка", а також кавери на хіт Євгенії Власової "Ветер надежды" та гурту Total "Бьет по глазам".

Читайте також: