Дорофєєва у залі та стриптиз на сцені: Дантес вперше дав сольний концерт у Києві

Дорофєєва у залі та стриптиз на сцені: Дантес вперше дав сольний концерт у Києві

Артист зібрав аншлаг у столичному Bel etage.

Український стендапер, шоумен та співак Володимир Дантес дав свій перший сольний концерт.

1 грудня артист зібрав аншлаг у столичному клубі Bel etage.

instagram.com/nadyadorofeeva

Перед публікою виконавець з'явився у доволі епатажному образі – у яскраво-червоних штанах з підтяжками, чоботах на підборах, чорній футболці та укороченому жакеті. Володимир зробив яскравий макіяж та був у сережках, які йому подарувала мама перед концертом.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

До речі, близька людина артиста у минулий вечір була у залі. Так само підтримати Володимира прийшла дружина, співачка Надя Дорофєєва, подруга та колись наставниця Наталія Могилевська, MONATIK, Олексій Дурнєв та Антон Птушкін та багато інших.

Під час концерту Дантес виконав 16 композицій. Серед них треки з нового альбому "Твоя любимая музыка", а також кавери на хіт Євгенії Власової "Ветер надежды" та гурту Total "Бьет по глазам".

Для перегляду відео гортайте праворуч

Коли Володимир виконував трек "Девочка", який він присвятив коханій Наді, він оголився, залишившись на сцені лише у штанах та підтяжках.

Не забував Дантес й активно спілкуватися з публікою. Так, співак жартував, навіть спускався до зали і тішив присутніх сюрпризами у вигляді конфетті з сердець та дощем з шампанського.

Зазначимо, що під час виступу артист також заспівав й "Девочку Олю", яка 13 років тому принесла йому популярність у складі гурту "ДиО.Фильмы" з Вадимом Олійником. Концерт експідопічного настільки сподобався Наталії Могилевській, що після нього вона вирішила подарувати Дантесу авторські права на хіт "Девочка Оля".

До речі, сьогодні, 2 грудня, Володимир Дантес відіграє ще один концерт в Bel etage. Усі квитки на виступ розкупили.

Читайте також: