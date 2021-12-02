Дорофеева в зале и стриптиз на сцене: Дантес впервые дал сольный концерт в Киеве

Дорофеева в зале и стриптиз на сцене: Дантес впервые дал сольный концерт в Киеве

Артист собрал аншлаг в столичном Bel etage.

Украинский стендапер, шоумен и певец Владимир Дантес дал свой первый концерт.

1 декабря артист собрал аншлаг в столичном клубе Bel etage.

instagram.com/nadyadorofeeva

Перед публикой исполнитель появился в довольно эпатажном образе – в красных брюках с подтяжками, сапогах на каблуке, черной футболке и укороченном жакете. Владимир сделал яркий макияж и был в серьгах, которые ему подарила мама перед концертом.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, близкий человек артиста в минувший вечер была в зале. Также поддержать Владимира пришла жена, певица Надя Дорофеева, подруга и некогда наставница Наталья Могилевская, MONATIK, Алексей Дурнев и Антон Птушкин и многие другие.

В ходе концерта Дантес исполнил 16 композиций. Среди них треки из нового альбома "Твоя любимая музыка", а также каверы на хит Евгении Власовой "Ветер надежды" и группы Total "Бьет по глазам".

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Когда Владимир исполнял трек "Девочка", который он посвятил любимой Наде, он обнажился, оставшись на сцене только в брюках и подтяжках.

Не забывал Дантес и активно общаться с публикой. Так, певец шутил, даже спускался в зал и радовал присутствующих сюрпризами в виде конфетти из сердец и дождем из шампанского.

Отметим, что во время выступления артист также спел и "Девочку Олю", которая 13 лет назад принесла ему популярность в составе группы "ДиО.Фильмы" с Вадимом Олейником. Концерт экс-подчиненного настолько понравился Наталье Могилевской, что после него она решила подарить Дантесу авторские права на хит "Девочка Оля".

Кстати, сегодня, 2 декабря, Владимир Дантес сыграет еще один концерт в Bel etage. Все билеты на выступление были раскуплены.

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