В Житомирской области пьяный водитель сбил ребенка

Мальчик был доставлен в реанимацию.

В с. Ивановка нетрезвый водитель легковушки наехал на 11-летнего мальчика. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства событий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Житомирской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада-Калина", 46-летний житель с. Ивановки, двигаясь по улице села, совершил наезд на ехавшего в попутном направлении пешехода. Мальчик получил травмы и был доставлен в реанимацию.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,4 промилле). Следователи открыли уголовное производство.

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Напомним, в Долгинцевском районе Кривого Рога водитель "Газели" сбил двух стоящих в районе разделительной полосы пешеходов. После наезда пострадавших отбросило на встречную полосу движения, где их переехал грузовик. Пешеходами были 33-летняя женщина и 5-летний сын. Женщина погибла на месте.

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