Мужчина приобрел новенький Lamborghini и сел в тюрьму на 9 лет

Бизнесмен получил от государства денежную помощь и потратил ее на развлечения и роскошную жизнь.

Ли Прайс из Хьюстона, штат Техас получил от государства помощь в размере 1,6 млн долларов (примерно 43,200 млн грн), как пострадавший от пандемии бизнесмен и потратил их не на решение проблем с бизнесом, а на дорогие автомобили и шикарную жизнь.

Мужчина приобрел новенький Lamborghini Urus за 233 тыс долларов (примерно 6,291 млн грн) и Ford-350 ценой в 85 тыс долларов (примерно 2,295 млн грн). За такую дерзость он получил 9 лет заключения в федеральной тюрьме. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Конечно дорогими авто мужчина не ограничился. Прайс полностью оплатил ипотеку в Хьюстоне, а также для полноты образа приобрел часы Rolex за 14 тысяч долларов (примерно 378 тыс. гривен). А так же, он просто не смог удержаться и просадил несколько тысяч долларов в барах и ночных клубах.

Проблема в том, что государство выдавало ссуду под маленький процент для того, чтобы мужчина мог выплатить зарплату своим работникам и удержал свою компанию на "плаву". Но как мы видим, у ЛИ Прайса из Хьюстона свои планы на эти деньги.

Но погулять ему пришлось недолго. Еще в августе 2020 года мужчину разоблачили и арестовали. Но только недавно он признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Теперь он будет отрабатывать деньги в тюрьме.

Напомним, что в Германии продают редкие Lamborghini, которые уже не выпускают: их общая цена впечатляет.