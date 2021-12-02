У Житомирській області п’яний водій збив дитину

Хлопчика доправили до реанімації.

У с. Іванівці нетверезий водій легковика наїхав на 11-річного хлопчика. Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини подій.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Житомирської області.

За попередніми даними, водій автомобіля "Лада-Калина", 46-річний житель с. Іванівки, рухаючись вулицею села, здійснив наїзд на пішохода, який їхав в попутному напрямку. Хлопчик отримав травми та був доправлений до реанімації.

Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,4 проміле). Слідчі відкрили кримінальне провадження.

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Нагадаємо, у Довгинцівському районі Кривого Рогу водій "Газелі" збив двох пішоходів, які стояли в районі розділової смуги. Після наїзду потерпілих відкинуло на зустрічну смугу руху, де їх переїхала вантажівка. Пішоходами були 33-річна жінка та її 5-річний син. Жінка загинула на місці.

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