В Ровенской области водитель сбил девушку на переходе: она скончалась в больнице

В Ровенской области водитель сбил девушку на переходе: она скончалась в больнице

21-летняя девушка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ровенской области, близи села Корнин, на нерегулируемом переходе водитель Opel Combo сбил 21-летнюю девушку. После наезда девушка осталась жива, ее с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Об этом сообщили в полиции области.

Полицейские на месте происшествия установили, что 35-летний житель села Рисвянка, водитель автомобиля Opel Combo, наехал на 21-летнюю местную жительницу, пересекавшую проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом.

"В результате ДТП девушку с тяжелой черепно-мозговой травмой и политравмой госпитализировали в ровенскую городскую больницу. Впрочем, спасти ее жизнь не удалось — 1 декабря она скончалась от полученных травм", — говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Полиция отметила, что водитель с виду был трезв, у него отобрали образцы крови на экспертизу.

Напомним, что в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской водитель внедорожника Land Cruiser сбил двух переходивших дорогу 13-летних подростков.

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