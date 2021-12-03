До кінця 21 століття населення України скоротиться вдвічі - НАН

На скорочення населення України впливають низка чинників.

Вчені Національної академії наук прогнозують, що населення України до кінця XXI століття скоротиться вдвічі. За їхніми прогнозами, через 80 років населення України становитиме лише 22 мільйони людей.

Про це йдеться на сайті НАН України.

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Зауважимо, за даними Державної служби статистики, станом на 1 жовтня 2021 року населення України без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя складає понад 41,3 мільйона людей.

Серед причини зменшення населення:

Стрімке старіння українського населення - смертність переважає над народжуваністю.

- смертність переважає над народжуваністю. Економічні причини - більшість опитаних українців стверджують, що не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей саме через низьку заробітну платню, відсутність власного житла і нерозвинену соціальну інфраструктуру.

- більшість опитаних українців стверджують, що не можуть дозволити собі мати двох і більше дітей саме через Зміна репродуктивної поведінки жінок - спочатку вони навчаються та роблять кар’єру, а вже потім створюють сім’ю і народжують дітей.

- спочатку вони навчаються та роблять кар’єру, а вже потім створюють сім’ю і народжують дітей. Статевий дисбаланс на користь жінок - чоловіки помирають раніше, ніж жінки.

- чоловіки помирають раніше, ніж жінки. Пандемія - у структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань.

"Ми поки що не бачимо шляхів зупинення цього процесу. Він притаманний більшості країн Європи, які вирішують проблему за рахунок мігрантів. Скоріш за все, так буде й у нас. Україна цікавитиме мігрантів з азійських країн, Кавказу, колишніх республік Радянського Союзу. І за рахунок цього, можливо, вдасться стабілізувати чисельність населення. Поки немає передумов, аби зробити це за рахунок природного чинника", - сказав заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України член-кореспондент НАН України Олександр Гладун.

Раніше повідомляли, від чого найбільше помирали 2021 року українці.

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