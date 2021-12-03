Де вихідними йтиме сніг, а де дощитиме: прогноз погоди в Україні на 4-5 грудня

Де вихідними йтиме сніг, а де дощитиме: прогноз погоди в Україні на 4-5 грудня

Вночі у деяких регіонах температура опускатиметься до 9-15° морозу.

Перші зимові вихідні, 4-5 грудня, в Україні будуть багатими на опади та холодними.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 4 грудня, у південній та східній частині очікується дощ з мокрим снігом, вдень у Приазов'ї та Криму місцями значний дощ, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° (в Криму вночі 4-9°, вдень 10-15°). На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі на Сумщині, Кіровоградщині, Полтавщині та Дніпропетровщині невеликий мокрий сніг, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на дорогах ожеледиця, температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди 10-15°, в більшості центральних областей 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У неділю, 5 грудня, в Україні буде без опадів, лише вночі на південному сході мокрий сніг, вдень на заході невеликі опади, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° тепла до 2° морозу, в південній частині 2-7° тепла. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві вихідними опадів не прогнозують. У суботу, 4 грудня, на дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла. 5 грудня у столиці температура вночі опустититься до 2-4° морозу, вдень очікується 0-2° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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