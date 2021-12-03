Це може зіпсувати святкування Нового року: експерти попередили про "синдром ялинки"

Це може зіпсувати святкування Нового року: експерти попередили про "синдром ялинки"

Алергія на ялинку може виникнути через "комбінацію речей".

Новий рік 2022 наближається і незабаром у домівках багатьох з'явиться головний символ свята - ялинка. Утім, новорічне дерево може викликати алергічні симптоми.

Про це пише The Sun.

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Багато людей страждають на алергію, яка може бути спровокована рослинами, травою та цвіллю. Але святкове дерево може спровокувати виникнення "синдрому ялинки", який супроводжується нежитем, чханням, головними болями та болем у вухах. Усе через крихітні алергени.

Експерт з повітряно-крапельних алергенів Макс Вайзберг пояснив, що отримати ці симптоми можна через "комбінацію речей".

"Команда вчених з Медичного університету штату проаналізувала вирізки з 28 різдвяних ялинок, включаючи голки та кору, з низки різновидів, і виявила, що вони містять 53 різних типів цвілі", - сказав він.

Крім того, пилок інших дерев також може потрапити до кори новорічної ялинки.

"На штучних деревах також можуть бути присутні алергени, такі як пил і цвіль. Ця комбінація алергенів може зробити прикрашання ялинки справжньою бідою. Але є речі, які ви можете зробити, щоб зменшити свою алергічну реакцію", - уточнив спеціаліст.

Як уникнути "синдрому ялинки"

Експерт радить перед тим, як дерево принести додому, промити його шлангом. Це допоможе видалити частину цвілі та спор.

Також серед порад - використання спеціальних засобів, які стануть бар'єром від алергенів. Їх слід регулярно наносити на ніздрю, щоб алергени не потрапляли до носу.

Крім того, слід протягом року тримати оселю в чистоті: регулярно прибирати пил і пилососити, а м’які іграшки та ковдри зберігати в шафі, щоб запобігти накопиченню на них алергенів.

"Утримуйте тварин чистими та доглянутими, щоб зменшити кількість алергенів з їхнього хутра. І не пускайте їх до своєї спальні", - радить експерт з повітряно-крапельних алергенів Макс Вайзбер.

А FOX29 з посиланням на експертів додає, що переносячи ялинку, слід одягати рукавички та довгі рукави, щоб сік не торкався шкіри. Штучне ж дерево варто зберігати в прохолодному і сухому місці. Перед установкою і ялинку, і новорічні прикраси необхідно протерти. Крім того, рекомендують зменшити використання аерозолів, які створюють ефект снігу.

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