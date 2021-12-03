Это может испортить празднование Нового года: эксперты предупредили о "синдроме елки"

Это может испортить празднование Нового года: эксперты предупредили о "синдроме елки"

Аллергия на елку может возникнуть из-за "комбинации вещей".

Новый год 2022 года приближается и вскоре в домах многих появится главный символ праздника – елка. Впрочем, новогоднее дерево может вызвать аллергические симптомы.

Об этом пишет The Sun.

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Многие страдают аллергией, которая может быть спровоцирована растениями, травой и плесенью. Но праздничное дерево может спровоцировать возникновение "синдрома елки", сопровождающегося насморком, чиханьем, головными болями и болью в ушах. Все из-за крохотных аллергенов.

Эксперт по воздушно-капельным аллергенам Макс Вайзберг объяснил, что получить эти симптомы можно из-за "комбинации вещей".

"Команда ученых из Медицинского университета штата проанализировала вырезки из 28 рождественских елок, включая иглы и кору, из разновидностей, и обнаружила, что они содержат 53 различных типов плесени", — сказал он.

Кроме того, пыльца других деревьев также может попасть в кору новогодней елки.

"На искусственных деревьях также могут присутствовать аллергены, такие как пыль и плесень. Эта комбинация аллергенов может сделать украшение елки настоящей бедой. Но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить свою аллергическую реакцию", — уточнил специалист.

Как избежать "синдрома елки"

Эксперт советует перед тем как дерево принести домой, промыть его шлангом. Это поможет удалить часть плесени и спор.

Также среди советов – использование специальных средств, которые станут барьером от аллергенов. Их следует регулярно наносить на ноздрю, чтобы аллергены не попадали в нос.

Кроме того, следует в течение года содержать дом в чистоте: регулярно убирать пыль и пылесосить, а мягкие игрушки и одеяла хранить в шкафу, чтобы предотвратить накопление на них аллергенов.

"Содержите животных чистыми и ухоженными, чтобы уменьшить количество аллергенов из их меха. И не пускайте их в свою спальню", — советует эксперт по воздушно-капельным аллергенам Макс Вайзбер.

А FOX29 со ссылкой на экспертов добавляет, что перенося елку, следует одевать перчатки и длинные рукава, чтобы сок не касался кожи. Искусственное же дерево следует хранить в прохладном и сухом месте. Перед установкой и елку, и новогодние украшения нужно протереть. Кроме того, рекомендуют уменьшить использование аэрозолей, создающих эффект снега.

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