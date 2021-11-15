Что нельзя дарить на Новый год 2022, год Тигра / Pexels

Чего не стоит дарить на новый 2022 год: чтобы не обидеть Тигра и хозяев

Чего не стоит дарить на новый 2022 год: чтобы не обидеть Тигра и хозяев

В преддверии зимних праздников тема подарков становится одной из самых актуальных. Некоторые тратят на поиск идеального сюрприза для друзей и близких несколько недель. Каждый год по восточной традиции несет свою смысловую нагрузку. Что нельзя дарить на Новый 2022 год, год Тигра?

Что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра и почему

Символом 2022 будет Синий Водяной Тигр. Чтобы подарок соответствовал духу праздника, необходимо сначала найти ответ на некоторые вопросы: каков по характеру этот зверь, что он любит и чего не любит? Конечно, тигр – это животное, которому очень нравится роскошь в любом его проявлении. Потому подарки следует выбирать роскошные, хотя они и не обязательно должны быть дорогими. Не забывайте и о внешнем виде. Даже безделушку нужно упаковать в красивую подарочную бумагу. Символу года это точно понравится.

На Новый 2022 год не стоит дарить дешевые подарки и такие, что были созданы своими руками. Тигр считается царским животным, поэтому подобные дары его раздражают. Астрологи рекомендуют отказаться от любых туалетных принадлежностей (гребешки, мыло, шампунь). Символ года нельзя назвать поклонником чесаний, поэтому они не принесут счастья ни вам, ни тому человеку, которому вы собираетесь их дарить.

Считается, что не понравятся тигру и вещи, связанные с вредными привычками: дорогой алкоголь, бокалы, пепельницы. А также статуэтки в виде кошек. Можно дарить только тигрят, чтобы порадовать хозяина следующего года.

В этот список следует добавить также парфюмерию. Почему нельзя дарить духи? Здесь все очень просто: тигр относится к запахам довольно отрицательно, как и любой представитель кошачьих.

Старайтесь избегать вещей, на которых есть символ Нового года. Их обычно используют не только зимой. И они станут неактуальными в следующем году.

Есть и другие подарки, которые не стоит дарить друзьям и близким в новогодние праздники. ТСН.ua собрал целый список подарков, которые по народным поверьям не желательно дарить на Новый год.

Почему нельзя дарить зеркало на Новый год 2022, год Тигра / pixabay.com

Почему нельзя дарить зеркало

Наши предки могли увидеть свое отражение только в воде, поэтому ее часто наделяли магическими свойствами. Как только появилось зеркало, его сразу внесли в список принадлежащих темным силам вещей. Считалось, что отражение в зеркале не имеет души, поэтому хочет забрать ее у человека. Существовали и другие народные приметы, связанные с тем, почему нельзя дарить зеркало:

Также читайте Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы

в древности этот предмет использовали для магических обрядов, поэтому церковь осуждала символ колдовства, а если зеркало дарили, то связывали получателя с темными силами;

считалось, что зеркало впитывает человеческие эмоции и отношения, поэтому весь накопленный в нем негатив попадет в дом и может стать причиной ссор;

утверждали, что поверхность зеркала является своеобразным пределом между нашим миром и миром мертвых, поэтому не стоит покупать и дарить древние предметы, которые могли видеть умерших.

К чему дарят зеркало на Новый год? Наши предки считали, что этот предмет может преподнести или очень близкий человек, или недоброжелатель, желающий принести в семью разлад. Поэтому либо не брали, либо зарывали в землю (зеркальной стороной вниз).

Можно ли дарить часы

К часам раньше относились довольно подозрительно. Суеверие о запрете дарить часы на любой праздник, в том числе и Новый год, осталось до сегодняшнего дня. Существовало немало разных примет:

если дарить часы близкому человеку, можно ожидать скорой разлуки с ним;

такой подарок даже счастливого делает несчастным, приносит в дом разные беды;

некоторые считают, что дарить часы означает ускорить время смерти.

Поэтому даже если вы решили дарить часы с тигром, как символом этого года, стоит еще сто раз подумать будет ли это уместно и как отреагирует на такую ​​вещь человек.

Можно ли дарить полотенца на Новый год

Полотенце – еще одна вещь, которую не рекомендуется выбирать в качестве новогоднего подарка. В первую очередь потому, что наши предки относили его к обрядовым предметам, которые используются на свадьбе, крестинах или во время похорон. Считалось, если подарить полотенце, значит одаренного ждет смерть.

А если вы все же решились купить эту вещь и подарить ее близкому человеку, обязательно попросите выкуп. Это может быть даже одна монета. Так вы сможете отвлечь от родственника беду.

Можно ли дарить тапочки на Новый год 2022, год Тигра / Pexels

Можно ли дарить тапочки на Новый год

Плохая примета о преподнесении в подарок тапочек пришла в нашу жизнь сравнительно недавно. Почему нельзя дарить тапочки? Несмотря на то, что они ассоциируются с домашним уютом и приятными моментами, народные приметы говорят, что такой подарок принесет тяжелые болезни.

Носки: дарить или нет?

Хотя носки и имеют менее негативные последствия, чем домашние тапочки, их тоже не стоит вносить в список новогодних подарков. Особенно, если вы выбираете презент своему любимому. Почему нельзя дарить носки на Новый год? Все очень просто: они являются символом разлуки. Если вас не любит мать мужа, нужно быть максимально осторожной. Ведь подаренные свекровью носки "привяжут" его к отчему дому. Если видите, что мужчине преподносят такой подарок, незаметно подкиньте в карман женщине монеты.

Можна ли дарить книгу на Новый год 2022, год Тигра / Pexels

Подарки на Новый год: книга

Давно существовало мнение, что лучший подарок к празднику — книга. Но это утверждение совсем не верно. Если вы не хотите, чтобы в семье начались ссоры и недоразумения, лучше не дарить такую ​​вещь мужу. А книга в подарок на Новый год жене может стать причиной ее предательства.

Шарфы, платки

Считается, что подарить шарф к новогодним праздникам к разлуке. Если вы еще хотите наслаждаться близкими отношениями с одаренным, не стоит даже думать о таком подарке. У наших предков существовало поверье, что шарф (как и любая другая вещь, опоясывающая тело) может перекрывать энергетические каналы и принести немало бед:

если подарить его с плохими мыслями, человек скоро заболеет;

если преподнести такой подарок своей половинке, значит вас ждет разлука;

девушка нечаянно может приворожить к себе парня, поэтому не стоит дарить шарф друзьям;

если мужчина подарит женщине белый шарф, он принесет ей одиночество.

Если же вы все-таки хотите подарить на Новый год именно шарф, нужно делать это с благими намерениями и в хорошем настроении.

Можно ли дарить жемчуг на новогодние праздники

Также читайте Почему нельзя мыть посуду в гостях: что говорят народные приметы

Каждый мужчина хочет порадовать свою жену на Новый год. Поэтому очень часто в качестве подарка выбирают ювелирные украшения. В этом случае обязательно не следует останавливаться на жемчуге. Согласно поверью они являются "слезами русалок", а эти речные девушки были известными магическими существами, которые заманивали в воду парней.

Согласно народным приметам, если получить ожерелье из жемчуга на любой праздник, в том числе и Новый год, значит скоро лицо омывают слезы. Когда такие украшения дарил незнакомый или чужой человек, он мог забрать себе ваше семейное счастье. Поэтому лучше не брать подобный подарок, или откупиться от него монетами. А вот кольцо с жемчужиной считается хорошим подарком именно на Новый год. Есть поверье, что со следующего года все аферисты будут терпеть крах рядом с его владельцем.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку