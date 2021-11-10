Почему нельзя мыть посуду в гостях / pixabay.com

Почему нельзя мыть посуду в гостях: что говорят народные приметы

Почему нельзя мыть посуду в гостях: что говорят народные приметы

Наши предки приметили, что посуда имеет очень сильную энергетику, поэтому до ее мытья редко подпускали чужих людей. Даже существовало поверье: если хозяйка позволила гостю помыть тарелки, то счастье семьи "смоется" вместе с грязью.

Почему мыть посуду в чужом доме – это плохая примета

Современные хозяйки редко задумываются, почему такая, казалось бы, невинная помощь как мытье кухонной посуды гостем может стать причиной расстройств и неудач в семье. Эзотерики отмечают, что вода обладает силой, способной смывать не только грязь, но и положительную информацию.

Наверное, не зря в древности люди не разрешали помощникам мыть посуду в доме. Особенно если гость переполнен негативными эмоциями — недовольством, злобой, завистью. Считалось, что такая "помощь" может навлечь беду:

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в доме начнутся проблемы;

члены семьи будут ругаться без всякой причины;

конфликты быстро возникают.

Также существовало поверье, что домовой, живущий в каждом доме, может разозлиться на хозяев за их лень и перестать защищать дом. В старину пытались вообще не допускать чужих к каким-либо домашним делам. А мыть посуду разрешали только близким родственникам или подругам.

Почему нельзя мыть посуду в гостях: предрассудки для девушек

Если во время мытья незамужняя барышня разобьет тарелку, семейное счастье будет разрушено / Pexels

Плохой приметой считается мытье кухонных принадлежностей в доме, где проживает незамужняя девушка. Особенно если ей не везет в любви или она несчастлива в отношениях. В таком случае помощница отбирает себе всех женихов.

Существуют и другие приметы:

в доме, где живет незамужняя девушка, гостям не давали мыть посуду, потому что считалось, что тогда несчастная никогда не выйдет замуж и будет вечно страдать;

если незамужняя девушка помогает в доме замужем, то может забрать мужчину из семьи;

если в доме холостого парня девушка помоет ложки и тарелки, скоро он сыграет свадьбу;

если во время мытья незамужняя барышня разобьет тарелку, семейное счастье будет разрушено.

Почему нельзя мыть посуду в чужом доме: приметы для замужних женщин

незамужних девушек нельзя допускать к мытью тарелок, иначе мужчина уйдет к другой / pixabay.com

Замужней женщине нужно с особой внимательностью относиться к тому, кого можно подпускать к домашним делам. Ведь во многих случаях помощник окажет "медвежью услугу", и дом наполнится бедностью, негативными эмоциями, несчастьями и болезнями.

У наших предков существовало немало примет, связанных с этим действом:

если ленивая хозяйка позволила гостю перемыть посуду и она справилась очень быстро, в течение недели членам семьи нужно ждать беды;

когда чужой человек помыл руки над грязной посудой в раковине, скоро вы окажетесь в долгах;

незамужних девушек нельзя допускать к мытью тарелок, иначе мужчина уйдет к другой;

если гость помыл нож, скоро он поссорится с хозяйкой дома;

помыли посуду за больным человеком – ждите болезни;

мытье своей и хозяйской посуды после ужина означает, что вы заберете все несчастья дома себе.

Считалось, что в чужом доме нельзя не только мыть тарелки с ложками, но и вытирать их от воды.

В каком случае мыть посуду в чужом доме разрешается

Хорошая примета, если девушка вымоет кухонные принадлежности в доме своих родителей. Особенно если до этого у них были плохие отношения. Через какое-то время все наладится.

Если разрешить своей маме помыть всю посуду, она своими действиями принесет в семью счастье. Также у наших предков разрешалось отмывать тарелки в доме невестки.

Если вы пришли в гости к кровному родственнику, то можете помочь ему с любой уборкой. Также можно мыть детскую посуду, потому что ребенок имеет чистую и невинную энергетику.

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