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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Нетаньяху "готов" остановить войну в Газе: премьер Израиля назвал три условия

Израиль не собирается отказываться от цели уничтожить ХАМАС.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он «готов» закончить войну в Газе на условиях, которые «обеспечат безопасность Израиля», вернут заложников, а лидеры ХАМАС будут изгнаны из Газы.

Об этом сообщает The Guardian.

Нетаньяху также подчеркнул, что Газа должна быть «полностью разоружена», а Израиль «максимально использует план Трампа». Согласно этому плану, палестинцы, которые не захотят жить в новых реалиях, «могут уйти».

При этом он предупредил критиков, которые требуют немедленного прекращения огня в Газе до того, как Израиль достигнет своих целей, что они, «по сути, призывают сохранить контроль ХАМАС над Газой».

Напомним, у Израиля появился новый план, который предусматривает, что ЦАХАЛ возьмет под контроль весь сектор Газы, переместит гражданское население на юг для безопасности и будет наносить удары по инфраструктуре и командным пунктам террористов ХАМАС.

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