Лидер ХАМАС погиб в туннелях Сектора Газа: что известно

Последствия авиаудара по Сектору Газа / © Associated Press

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Тело лидера радикального палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Синвара нашли в туннеле под Европейской больницей Хан-Юниса на юге Сектора Газа пять дней спустя после его бомбардировки.

Об этом сообщают издания Al Arabiya и Al Hadath .

Мохаммед Синвар и 10 его помощников погибли после авиаудара израильской армии, применившей 40 противобункерных бомб, чтобы уничтожить командный пункт палестинской группировки.

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Сообщается, что вместе с лидером ХАМАС был убит командир бригады «Рафиах» Мухаммад Шабан.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в комментарии израильским СМИ заявил , что официального подтверждения смерти Синвара пока нет, но «по всем признакам, он был ликвидирован».

Мохаммед Синвар был младшим братом предыдущего лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, ликвидированного в октябре 2024 года. Его считали организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Источники в палестинском движении утверждали, что сменивший Яхью Мохаммед придерживался жесткой и непримиримой позиции, которая мешала прогрессу на переговорах по обмену заложниками и прекращению огня.

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Между тем, Армия обороны Израиля сообщила о начале новых наземных операций на юге и севере Сектора Газы в рамках операции «Колесницы Гидеона», объявленной 17 мая.

В ЦАХАЛ отметили, что их цель — полное уничтожение очагов ХАМАС, освобождение заложников и установление контроля над территорией эксклава.

Операция стала ответом Израиля на отказ ХАМАС принять условия прекращения огня, включавшие возвращение всех оставшихся в живых пленных.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху снова заявил, что у Израиля «нет другого выбора», кроме как продолжать боевые действия в Газе , и он не прекратит войну, не уничтожив ХАМАС.

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