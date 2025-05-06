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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Израиль ударил по столице Йемена: аэропорт хуситов разрушен

Израильская авиация атаковала столицу Йемена — в Сане разрушен аэропорт.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Удар Израиля по Йемену

Израиль ударил по Йемену

Во вторник, 6 мая, израильская авиация нанесла мощные удары по столице Йемена — Сане. Взрывы прогремели в местном аэропорту, который контролируют хуситы, а также возле цементного завода в Амране.

Об этом сообщили издания Walla и The Times of Israel.

По неподтвержденным данным, было нанесено более 20 ударов. Местные источники сообщали об израильских самолетах в небе Йемена.

ЦАХАЛ официально подтвердил атаку, заявив, что аэропорт, который по их информации использовался хуситами для переброски оружия и боевиков, «полностью выведен из строя».

Напомним, 4 мая в Израиле ракета хуситов попала вблизи аэропорта Бен-Гурион.

5 мая Израиль обстрелял порт Ходейды. Арабские СМИ сообщают, что вчера израильские ВВС атаковали 9 целей с участием 30 самолетов.

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