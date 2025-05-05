Израиль может захватить весь Сектор Газа: появился новый план

Беньямин Нетаньяху в секторе Газа

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Израильская армия изменяет суть операции в секторе Газа против боевиков ХАМАС. Теперь военные сосредоточятся на оккупации анклава, поскольку террористы не желают прекращать огонь.

Об этом сообщили источники британского канала Sky News.

Правительство Израиля одобрило планы нового наступления утром 5 мая, через несколько часов после того, как в стране объявили о призыве десятков тысяч резервистов.

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Израильский чиновник заявил, что недавно утвержденный план наступления позволит переместить гражданское население Газы на юг и предотвратить попадание гуманитарной помощи в руки ХАМАС.

План реализуют только после визита президента США Дональда Трампа в регион на следующей неделе.

Первый этап стратегии предполагает захват дополнительных территорий Газа и расширение «буферной зоны» границ с Египтом. Таким образом, Тель-Авив получит дополнительные рычаги влияния на переговорах с боевиками ХАМАС относительно нового прекращения огня и освобождения заложников.

Расширенное наступление ЦАХАЛ отличается от предыдущих тем, что он переходит от ограниченных рейдов к оккупации территории и постоянному присутствию в Газе. Реализация этого шага может вызвать сильное международное сопротивление, пишет агентство Associated Press.

Израиль уже несколько недель пытается усилить давление на ХАМАС и побуждать организацию быть более гибкой на переговорах по прекращению огня. Пока ощутимого прогресса не наблюдается.

План ЦАХАЛ по оккупации Газа вытеснит сотни тысяч палестинцев в южную часть анклава, что усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис. Главная задача — не допустить попадания гуманитарной помощи в руки террористов.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова заявил, что у Израиля «нет другого выбора», кроме как продолжать боевые действия в Газе, и он не прекратит войну, не уничтожив ХАМАС, не освободив заложников и не гарантируя, что эта территория не будет представлять угрозы.